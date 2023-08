US Open 2023, Matteo Berrettini: “Mi sento bene e non penso al fisico. Affronterò un match alla volta”

Oggi Matteo Berrettini esordirà negli US Open 2023. Il tennista azzurro, infatti, sarà impegnato contro il francese Ugo Humbert in una sfida di estrema importanza contro un rivale quanto mai pericoloso. Il classe 1996 vuole ritrovare le giuste sensazioni dopo un buon Wimbledon, ricordando sempre che sui campi di Flushing Meadows è stato in grado di raggiungere la semifinale nel 2019.

Un ricordo ben nitido nella mente del nostro portacolori: “Sono passati già 4-5 anni da quell’edizione. Parlavo col mio team che questo sarà il mio settimo US Open da professionista. Il tempo sta volando. Ho dei ricordi bellissimi, questo torneo è stato la svolta per la mia carriera, da lì ho iniziato a credere alla Top 10 e a tutto quello che è successo dopo. Il ragazzo Matteo è sempre lo stesso, ma sono cambiati gli obiettivi”. (Fonte: TennisWorldItalia).

Dopo tanti problemi fisici ed alti e bassi in campo, Matteo Berrettini si presenta al Major newyorkese nelle migliori condizioni: “Sto bene. La cosa più bella è che non sto pensando al mio corpo. Non sto pensando se reggerà o meno. Sono riuscito a giocare spesso in passato ma non al 100 % invece adesso mi sento bene”.

“Ovvio che questo non basta – prosegue il finalista di Wimbledon 2021 – ma penso di essere a un buon livello di tennis, ciò che serve è giocare le partite. Di solito arrivo a questo torneo con più partite sulle spalle, con più fiducia. So di cosa sono capace. Affronterò un match alla volta senza darmi obiettivi troppi lontani, ma con tanta voglia di giocare questo torneo, che mi regala sempre tante gioie”.

Foto: LaPresse