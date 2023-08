US Open 2023, Lucia Bronzetti: “Sento di aver giocato molto bene, sto iniziando a vedere i frutti del duro lavoro”

Nella notte italiana è arrivata la magnifica impresa di Lucia Bronzetti al primo turno degli US Open 2023. L’azzurra classe 1998 (n.76 del ranking) ha giocato un match straordinario contro la ceca Barbora Krejcikova (n.12 al mondo) e si è imposta a sorpresa per 6-4 7-6(3) dopo due ore e 10 minuti di gioco. Per la nativa di Rimini questa è stata la prima vittoria di sempre contro una top 20.

“E’ la giocatrice più forte che abbia mai battuto – ha affermato una felicissima Bronzetti nella conferenza stampa post-partita – e anche se nell’ultimo periodo non era in formissima è pur sempre una campionessa e bisogna batterla. Sento di aver giocato molto bene e soprattutto di aver tenuto i nervi saldi quando lei mi ha ripreso nel punteggio. In quel momento di difficoltà non ho perso quell’attitudine di stare lì e lottare e ne sono soddisfatta”.

Nel secondo set l’italiana è volata velocemente sul 4-0, ma poi ha subito incredibilmente il rientro dell’avversaria (4-4). Nonostante questo, l’azzurra non ha preso paura, ha continuato a giocare come sa fare e la conseguenza di tutto ciò è stata poi la vittoria: “In passato, in situazioni del genere, mi facevo sempre prendere dall’ansia. Iniziavo a lamentarmi, chiacchieravo e non riuscivo a giocare tutti i punti con la giusta attenzione. A Chicago era accaduta la stessa cosa, era il mio punto debole… anche oggi ho avuto un momento in cui stavo per esplodere ma l’ho gestito diversamente e ha pagato. Mi ripetevo ‘è normale, cerca di rimanere lì, cerca di fare il massimo e il momento arriverà’ e per fortuna è arrivato”.

Dopo il successo in Australia a inizio 2022, ecco dunque che è arrivata la seconda affermazione in carriera a livello Slam: “La prima vittoria (in Australia, ndr) era arrivata un po’ a sorpresa. Era la prima volta e tutto era inaspettato. Quella di oggi è invece una storia diversa, c’è stato un grande lavoro dietro. Sono felice che sia arrivata in una stagione in cui c’è stata poca continuità, alcuni momenti molto alti ma anche molti primi turni. Nell’ultimo mese ho rimesso il gioco davanti a tutto senza pensare alle pressioni esterne e adesso stanno arrivando i frutti”.

Ora ai trentaduesimi di finale Bronzetti dovrà vedersela con la qualificata tedesca Eva Lys (vittoriosa al primo turno contro la statunitense Robin Montgomery per 6-2 6-1): “Mi sono allenata con lei una volta su terra. Ha un bel tempo sulla palla, colpisce bene e viene dalle quali quindi è ben rodata. Anche se la classifica e l’esperienza sono ben diverse rispetto a quelle della Krejcikova, bisogna rispettarla e preparare la partita con attenzione. Se sei qui e sei arrivata a questo punto vuol dire che giochi molto bene”.

Foto: LaPresse