US Open 2023, la prima giornata: è il momento di Djokovic e Swiatek. Cinque azzurri al via con Musetti capofila

Finalmente US Open. L’ultimo torneo dello Slam apre i battenti, il cemento di Flushing Meadows ci offrirà due settimane di grande tennis, con l’obiettivo ultimo di sapere se Carlos Alcaraz riuscirà a riconfermarsi dopo il successo del 2022 ed essersi imposto anche a Wimbledon.

Italia subito protagonista: in ambito maschile si fa notare Lorenzo Musetti, che avrà di fronte il qualificato Titouan Droguet, al debutto nel circuito ATP dopo aver battuto gente come Cristian Garin e Tennys Sandgren, come secondo match nel campo 13, mentre Marco Cecchinato debutterà con Roman Safiullin nella terza partita sul campo 15. Posto anche per Stefano Travaglia, che dopo il suo cammino nel tabellone cadetto affronterà Tommy Paul. Fra le donne, qualificata anche per Elisabetta Cocciaretto, forse la peggiore possibile con Kaja Juvan, mentre Jasmine Paolini cercherà di mettere in difficoltà Jelena Ostapenko.

Il primo ‘pezzo grosso’ a scendere in campo sarà Novak Djokovic: un ritorno dopo l’assenza dello scorso anno dovuta al Covid, in un torneo che negli ultimi anni gli ha regalato poche gioie, come la squalifica nel 2019 e l’aver visto sfumare il Grande Slam nel 2021. Il suo cammino, abbastanza agevole nella prima settimana, inizia con Alexandre Muller che appare come vittima designata.

C’è anche spazio per Casper Ruud, che sul campo 17 affronterà il qualificato Emilio Nava, mentre promette scintille l’incrocio tra Stefanos Tsitsipas e Milos Raonic nella sessione serale: il canadese arriva fresco all’appuntamento, potrebbe provare a giocare un bello scherzetto al greco. Holger Rune, senza l’ansia di dover difendere tanti punti ATP, inizia la sua avventura sul campo 5 con Roberto Carballes Baena, precedendo Felix Auger-Aliassime, che se la vede con Mackenzie McDonald.

Due derby per i portabandiera statunitensi Frances Tiafoe e Taylor Fritz: il primo avrà a disposizione l’Arthur Ashe per incrociare il diciassettenne Learner Tien, mentre il secondo chiuderà il programma del Louis Armstrong Stadium con Steve Johnson.

Nel tabellone femminile, ci si attende una risposta da Iga Swiatek. Negli ultimi mesi la sua leadership non è parsa così inattaccabile come parso per lunghi tratti nel 2022. Il debutto è abbordabile con la svedese Rebecca Peterson, ma ha tanti punti da difendere dopo il successo dello scorso anno. Statunitensi che aspettano anche la ‘prima’ di Cori Gauff, reduce dalla grande affermazione a Cincinnati, a testarla sarà la tedesca Laura Siegemund. Elena Rybakina, numero 4 del seeding avrà in Marta Kostyuk una brutta gatta da pelare, mentre Maria Sakkari che non ha mai avuto un gran rapporto con l’US Open, incrocerà la racchetta con Rebeka Masarova.

Foto: LaPresse