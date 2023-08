US Open 2023: Giorgi, niente impresa. Pegula prevale in due set netti

Camila Giorgi viene sconfitta al primo turno dello US Open 2023: era complicato chiedere alla marchigiana un’impresa e questa non è arrivata contro Jessica Pegula, terza testa di serie del tabellone principale, vincitrice a Montreal e una delle favorite per la conquista del titolo: la statunitense prevale con un doppio 6-2 in un’ora e 22 minuti di gioco.

Un grande rendimento da parte di Pegula con il servizio: solo una palla break concessa in tutto il match, salvandola nel secondo game del match. Ben 27 vincenti contro 13 errori gratuiti. Decisamente negativo il saldo di Giorgi: 16 vincenti e 31 errori gratuiti, appena 8 su 27 con la seconda palla.

Un primo set piuttosto negativo per la giocatrice italiana che è andata subito sotto nel punteggio, subendo il break nel primo gioco con due bellissime risposte di rovescio da parte della statunitense. La maceratese ha subito la chance per il contro-break, ma la spreca sbagliando con il dritto a scambio avviato dopo aver risposto bene. E’ di fatto l’ultimo squillo nel parziale da parte dell’italiana che perde ancora il servizio sul 2-4 con un doppio fallo, un errore di dritto e uno di rovescio.

Nel secondo set diventa una battaglia totale, specie nei primi giochi. Giorgi riesce a salvare nel primo game ben quattro palle break con due ace che compensano i doppi falli e un bellissimo rovescio in contropiede. Sul 2-2 arriva un altro game lunghissimo: dopo 26 punti riesce a spuntarla Pegula alla settima palla break con un errore di rovescio lungolinea da parte della marchigiana che si era salvata con il servizio e con le sue accelerazioni in precedenza. Un break che mette definitivamente fuori dal match Camila che subisce un altro break sul 2-4 e perde anche il secondo set per 6-2.

Foto: Lapresse