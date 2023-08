US Open 2023, due forfait eccellenti al femminile: fuori gioco Andreescu e Badosa

Si avvicina a grandi passi il momento dell’ultimo Slam della stagione: ieri sono state archiviate le qualificazioni degli US Open e domani avrà inizio il tabellone principale sia al maschile che al femminile. E proprio nel tabellone femminile sono arrivati a tabellone compilato due forfait pesanti da parte di due giocatrici di un certo rilievo.

Bianca Andreescu, vincitrice agli Open degli Stati Uniti nel 2019, doveva affrontare al primo turno Lesia Tsurenko, ma ha annunciato il suo forfait per una frattura da stress alla schiena maturata durante l’estate sul cemento di Washington DC e Montreal. La canadese aveva già saltato Cincinnati, sperava di rientrare nel suo Major preferito, ma non riuscirà ad essere presente.

Stagione finita invece per quanto riguarda Paula Badosa. La spagnola era stata sorteggiata al primo turno contro Venus Williams, ma non ci sarà per un infortunio alla schiena. “Dopo aver lottato per molti mesi per competere di nuovo, concludo la mia stagione”, ha scritto su Twitter. “Chi di voi mi conosce sa quanto mi piace competere e quanto sia stato difficile prendere questa decisione. Abbiamo provato di tutto insieme alla mia squadra ma il dolore non mi permette di andare avanti.”

