Atletica, Italia in Finale con tutte le staffette per la prima volta! Impresa storica ai Mondiali, solo 2 Nazioni ci sono riuscite

Per la prima volta nella storia, l’Italia si è qualificata con tutte le staffette alle Finali dei Mondiali di atletica leggera. Dopo 18 edizioni in cui l’en-plein era sempre mancato (la 4×400 mista è stata introdotta solo di recente), la nostra Nazione si è esaltata a Budapest, dove il movimento tricolore ha dimostrato di essere in eccellente salute.

La 4×100 maschile ha conquistato la medaglia d’argento con il tempo di 37.62 (secondo crono della storia italiana, a 12 centesimi dal primato siglato in occasione del trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020), la 4×100 femminile ha arpionato uno storico quarto posto dopo aver corso il record nazionale di 42.14 in batteria, le due 4×400 hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi che andranno in scena questa sera nella capitale ungherese (rimarchevole record del nazionale per la staffetta del miglio donne).

Le staffette rappresentano per antonomasia lo stato di salute a livello atletico di un Paese: la 4×100 è la cartina di tornasole per la velocità, la 4×400 è l’emblema del miglio a squadre ed è iconica per tradizione. L’Italia è ai vertici, anche perché soltanto altre due Nazionali sono riuscite a raggiungere questo obiettivo ai Mondiali 2023, ovvero corazzate del calibro di Giamaica e Gran Bretagna. Nemmeno gli USA, che vinceranno il medagliere a mani basse, sono riusciti in questo intento poiché pagano una squalifica per cambio fuori zona nella 4×400 donne.

Foto: Colombo/FIDAL