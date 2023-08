US Open 2023: Andy Murray conquista la duecentesima vittoria negli Slam

La vittoria in tre set contro Corentin Moutet non ha dato solo la qualificazione al secondo turno degli US Open 2023, ma sarà sempre molto speciale per Andy Murray. Questo, infatti, è il duecentesimo successo della carriera negli Slam per lo scozzese, che diventa il nono giocatore di sempre a riuscire a raggiungere questo traguardo.

In testa a questa speciale classifica c’è Roger Federer con 369 vittorie, insidiato assolutamente da Novak Djokovic, fermo a 354, ma che supererà con ogni probabilità lo svizzero. Al terzo posto si trova Rafael Nadal (314) e i Big Three sono anche gli unici ad aver superato quota trecento. Infatti quarto e quinto sono i campioni americani Jimmy Connors (233) e Andre Agassi (224).

Una bella vittoria quella odierna per Murray, che ha superato Moutet, numero settantadue della classifica mondiale, con il punteggio di 6-2 7-5 6-3 dopo comunque una battaglia di tre ore di gioco.

Nel prossimo turno per Murray ci sarà una sfida molto affascinante con Grigor Dimitrov. Il bulgaro è uscito vincitore da un match pazzo con lo slovacco Alex Molcan. Dimitrov ha rimontato due set di svantaggio e ha annullato anche tre match point, finendo per vince al super tie-break del quinto set per 11-9 (6-7 6-7 6-1 7-5 7-6).

FOTO: LaPresse