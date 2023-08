Tuffi, Universiadi 2023: Neroni/Borello sono di bronzo nel sincro dai tre metri

Arriva una medaglia anche dai tuffi per l’Italia alle Universiadi in corso di svolgimento a Chengdu. Elettra Neroni e Matilde Borello hanno conquistato il bronzo nel sincro femminile dai tre metri, chiudendo alle spalle della solita Cina e poi della Malesia.

A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia cinese composta da Chen Jia e Yang Ruilin, che hanno concluso con il punteggio totale di 330.75. Un dominio assoluto quello della Cina, visto che al secondo posto si sono piazzate le malesi Kimberly Bong e Ker Ong con 257.82.

Al terzo posto, come detto, ha concluso la coppia azzurra. Neroni e Borello hanno totalizzato 237.30, anche se hanno rischiato di sprecare il podio con l’errore sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato finale. Per fortuna i 38.70 punti sono bastati per restare davanti alla Corea del Sud (235.74).

Quinto posto per il Sud Africa (223.89), che ha preceduto gli Stati Uniti (215.70) ed il Brasile (213.36).

