Nuoto, Simone Stefani e Anita Gastaldi vittoriosi alle Universiadi! Arrivano anche tre bronzi

Medaglie a fiotti per l’Italia del nuoto alle Universiadi di Chengdu, in Cina. Questa quarta giornata porta in dote cinque allori, tre bronzi e due ori, contribuendo così al momentaneo quinto posto del medagliere.

Il primo successo di giornata lo firma Anita Gastaldi nei 200 misti: dopo una partenza sparata nei primi 100 metri, è riuscita a limitare i danni a rana e nello stile libero, chiudendo in 2’12”74 avanti all’ungherese Dalma Sebestyen e alla statunitense Caroline Theil. Settimo posto invece per Anna Pirovano, in 2’15”75.

Nei 50 dorso è invece apoteosi: Simone Stefani e Michele Lamberti si presentavano con i migliori tempi a questa finale, ed a trionfare è stato il primo in 24.98, firmando la doppietta con la distanza doppia. Lamberti è invece terzo in 25.09, beffato dal rumeno Andrei Anghel.

Federica Toma è bronzo nei 100 dorso: gara tiratissima, nuotata nell’ordine del minuto con l’azzurra a chiudere terza alle spalle di Adela Krystyna Piskorska (1’00”20) e a Camilla Rodrigues (1’00”52), quinta invece Francesca Pasquino (1’00”95). Terzo posto anche per Noemi Cesarano nei 1500 sl, a lungo al secondo posto alle spalle della cinese Li Bingjie (16’18”48) per venire beffata negli ultimi metri dalla giapponese Ichika Kajimoto, ma a casa si porta un importante bronzo. Lontana invece Giulia Ramatelli. Sesto invece Alessandro Fusco, che in 2’12”38 è stato spettatore privilegiato dell’ennesimo assolo di Qin Haiyang.

Nelle semifinali, Giovanni Carraro è poco brillante nei 100 stile libero, ma ottiene comunque un posto all’ultimo atto in 49”54, ultimo tempo d’ingresso, mentre Paolo Conte Bonin viene eliminato in 49”74. Giulia D’Innocenzio e Viola Scotto Di Carlo sono in finale nei 100 farfalla, con il terzo (58”47) ed il sesto tempo (59”35), mentre stacca il pass per un soffio anche Alessia Ferraguti nei 200 rana, ottava assoluta in 2’33”03.

Foto: Foto: Chengdu FISU World Games