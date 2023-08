Tuffi, Super Final Coppa del Mondo 2023: Marsaglia e Tocci terzi nel sincro da tre metri a Berlino

Arriva un terzo posto per l’Italia nella Super Final di Coppa del Mondo 2023 di tuffi, in corso a Berlino, in Germania: Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci salgono sul gradino più basso del podio nel trampolino sincro da 3 metri maschile.

La vittoria va ai campioni del mondo cinesi Zongyuan Wang e Daoyi Lang, primi con 451.44, davanti ai britannici Anthony Harding e Jack Laugher, vicecampioni iridati, secondi con 395.40, ed alla coppia azzurra, sesta ai Mondiali, che chiude al terzo posto a quota 381.87.

Gli azzurri, quarti dopo gli obbligatori, in cui accumulano 94.20, con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato totalizzano 67.89, a seguire arrivano il doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato da 72.42, poi il triplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 65.28, ed infine il quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato da 82.08.

Foto: LaPresse