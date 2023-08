Trofeo Berlusconi oggi, Milan-Monza: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Monza e Milan si preparano per una partita che sarà sì una amichevole ma che racchiuderà in sé enormi significati. Questa sera, infatti, sarà in scena il primo Trofeo Silvio Berlusconi, che metterà di fronte i due club che hanno avuto come presidente proprio Silvio Berlusconi.

Il match si giocherà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Brianteo di Monza e Milan. Da una parte, quindi, i ragazzi di mister Palladino che, con pochi ritocchi rispetto alla passata stagione, cercheranno di sorprendere nuovamente, avendo aggiunto in rosa l’esperienza di due ex interisti come Gagliardini e D’Ambrosio.

Dall’altra parte, invece, la formazione allenata da mister Stefano Pioli, che cercherà di costruire nel più breve tempo possibile una amalgama di spessore in una rosa profondamente rinnovata. L’occasione di questa sera sarà per dare minuti ai nuovi arrivi e cementare un gruppo che parte con la chiara intenzione di puntare allo Scudetto.

Il Trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan sarà visibile in diretta su Canale 5. In streaming si potrà seguire su Mediaset Infinity.

CALENDARIO MONZA-MILAN

Martedì 8 agosto

Ore 21.00 Monza-Milan

PROGRAMMA MONZA-MILAN : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

