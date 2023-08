Triathlon, torna la World Cup 2023: a Weihai impegnate tre atlete azzurre

Torna in scena la World Cup 2023 di triathlon. L’importante manifestazione (che ha già visto le tappe di Valencia, Karlovy Vary e Tangier e che sbarcherà anche a Roma nel mese di ottobre) sarà di scena a Weihai (Cina) nel corso del fine settimana in arrivo.

Le gare individuali si disputeranno nella giornata di sabato 26 agosto (ad orari mattutini per quanto riguarda l’Italia) e saranno su distanza olimpica. A Weihai il percorso vedrà 1.5 km di nuoto suddivisi su due giri, 40 km di ciclismo suddivisi in otto giri, quindi i 10 chilometri finali di corsa in un percorso di quattro giri.

Le convocazioni azzurre. Sono 3 le atlete azzurre impegnate nella trasferta cinese: Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS-7MP), Ilaria Zane (Overcome) e Luisa Iogna Prat (707). Tra gli uomini, invece, non vedremo al via rappresentanti italiani.

PROGRAMMA WORLD CUP TRIATHLON 2023 – WEIHAI

Sabato 26 agosto

8:30 partenza gara uomini

11:15 partenza gara donne

