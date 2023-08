Triathlon, Test Event Olimpico Parigi 2023: Alice Betto 13ma nella gara vinta da Beth Potter

Si è aperto questa mattina a Parigi il Test Event Olimpico del triathlon: la gara femminile, che prevedeva 1500 metri a nuoto nella Senna, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, ha visto la vittoria della britannica Beth Potter in 1:51:40, che ha piegato nel finale, dopo un lungo testa a testa, la transalpina Cassandre Beaugrand, seconda in 1:51:46, mentre in terza posizione si è piazzata la tedesca Laura Lindemann in 1:51:59.

In casa Italia la migliore è stata Alice Betto (G.S Fiamme Oro), 13ma in 1:52:59, più indietro Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), 31ma in 1:56:51, e Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro – DDS/7MP), 36ma in 1:57:49. Ilaria Zane (Overcome) è stata squalificata per non aver seguito il percorso prescritto nella frazione di nuoto.

ORDINE D’ARRIVO TEST EVENT OLIMPICO PARIGI 2023

1 Beth Potter 1991 GBR 1 01:51:40 00:20:17 00:00:51 00:57:07 00:00:29 00:32:57

2 Cassandre Beaugrand 1997 FRA 2 01:51:46 00:19:52 00:00:56 00:57:25 00:00:27 00:33:07

3 Laura Lindemann 1996 GER 16 01:51:59 00:19:57 00:00:58 00:57:18 00:00:29 00:33:18

4 Emma Lombardi 2001 FRA 4 01:52:00 00:19:56 00:00:55 00:57:23 00:00:29 00:33:18

5 Taylor Knibb 1998 USA 18 01:52:04 00:20:18 00:00:58 00:57:01 00:00:37 00:33:12

6 Nina Eim 1998 GER 14 01:52:13 00:20:11 00:00:53 00:57:07 00:00:28 00:33:35

7 Kate Waugh 1999 GBR 19 01:52:23 00:20:27 00:00:54 00:56:51 00:00:32 00:33:40

8 Julie Derron 1996 SUI 41 01:52:26 00:20:19 00:00:56 00:56:56 00:00:32 00:33:44

9 Lisa Tertsch 1998 GER 11 01:52:36 00:20:18 00:00:50 00:57:06 00:00:31 00:33:52

10 Taylor Spivey 1991 USA 3 01:52:46 00:20:02 00:00:52 00:57:16 00:00:29 00:34:08

11 Jeanne Lehair 1996 LUX 6 01:52:50 00:20:09 00:00:57 00:57:09 00:00:29 00:34:08

12 Katie Zaferes 1989 USA 21 01:52:57 00:20:10 00:00:57 00:57:09 00:00:34 00:34:10

13 Alice Betto 1987 ITA 56 01:52:59 00:20:11 00:00:57 00:57:08 00:00:27 00:34:19

14 Jolien Vermeylen 1994 BEL 28 01:53:07 00:20:09 00:00:57 00:57:11 00:00:28 00:34:24

15 Kirsten Kasper 1991 USA 17 01:53:29 00:20:23 00:00:54 00:56:54 00:00:34 00:34:47

16 Summer Rappaport 1991 USA 5 01:53:53 00:19:44 00:00:57 00:57:35 00:00:30 00:35:08

17 Ainsley Thorpe 1998 NZL 31 01:54:11 00:20:11 00:00:56 00:57:08 00:00:28 00:35:30

18 Djenyfer Arnold 1993 BRA 34 01:54:27 00:20:16 00:00:56 00:57:03 00:00:31 00:35:43

19 Natalie Van Coevorden 1992 AUS 25 01:54:34 00:20:14 00:00:59 00:57:00 00:00:32 00:35:52

20 Sophie Coldwell 1995 GBR 7 01:54:52 00:20:00 00:00:55 00:57:20 00:00:27 00:36:13

21 Vittoria Lopes 1996 BRA 33 01:55:09 00:19:54 00:01:00 00:57:21 00:00:32 00:36:26

22 Lena Meißner 1998 GER 24 01:55:28 00:19:58 00:00:56 00:57:18 00:00:32 00:36:46

23 Leonie Periault 1994 FRA 10 01:55:50 00:20:28 00:00:59 00:59:43 00:00:28 00:34:14

24 Brea Roderick 2002 NZL 40 01:56:08 00:20:13 00:00:57 00:57:06 00:00:29 00:37:26

25 Alberte Kjær Pedersen 1998 DEN 26 01:56:11 00:21:11 00:00:53 00:59:01 00:00:26 00:34:40

26 Nicole Van Der Kaay 1996 NZL 9 01:56:15 00:21:10 00:00:57 00:59:02 00:00:28 00:34:39

27 Julia Hauser 1994 AUT 39 01:56:33 00:21:04 00:00:58 00:59:08 00:00:29 00:34:55

28 Marlene Gomez-Göggel 1993 GER 12 01:56:38 00:20:54 00:01:00 00:59:14 00:00:32 00:35:00

29 Dominika Jamnicky 1992 CAN 48 01:56:42 00:20:59 00:00:56 00:59:12 00:00:34 00:35:02

30 Rosa Maria Tapia Vidal 1997 MEX 8 01:56:43 00:20:55 00:00:56 00:59:19 00:00:28 00:35:06

31 Verena Steinhauser 1994 ITA 15 01:56:51 00:20:57 00:01:02 00:59:08 00:00:31 00:35:15

32 Petra Kurikova 1991 CZE 44 01:56:59 00:20:59 00:01:00 00:59:13 00:00:32 00:35:17

33 Barbara De Koning 2002 NED 65 01:57:05 00:20:28 00:00:55 00:59:46 00:00:28 00:35:29

34 Jaz Hedgeland 1995 AUS 35 01:57:08 00:21:01 00:00:54 00:59:11 00:00:29 00:35:34

35 Paulina Klimas 1995 POL 57 01:57:34 00:20:53 00:00:59 00:59:16 00:00:31 00:35:57

36 Bianca Seregni 2000 ITA 53 01:57:49 00:19:42 00:01:01 01:00:28 00:00:32 00:36:09

37 Niina Kishimoto 1995 JPN 68 01:57:52 00:21:01 00:00:55 00:59:14 00:00:31 00:36:12

38 Valerie Barthelemy 1991 BEL 45 01:58:07 00:20:35 00:01:00 00:59:31 00:00:30 00:36:34

39 Maria Carolina Velasquez Soto 1997 COL 46 01:58:15 00:21:15 00:00:56 01:01:16 00:00:28 00:34:22

40 Emy Legault 1996 CAN 58 01:58:20 00:21:04 00:00:58 00:59:04 00:00:29 00:36:46

41 Tilda Månsson 2004 SWE 52 01:58:24 00:21:07 00:00:56 01:01:24 00:00:32 00:34:26

42 Claire Michel 1988 BEL 27 01:58:25 00:21:16 00:00:58 01:01:10 00:00:30 00:34:33

43 Rachel Klamer 1990 NED 23 01:58:31 00:21:04 00:00:59 01:01:23 00:00:32 00:34:36

44 Hiraku Fukuoka 1994 JPN 61 01:58:36 00:20:52 00:00:57 00:59:22 00:00:28 00:37:00

45 Marta Pintanel Raymundo 1999 ESP 67 01:58:38 00:21:17 00:00:54 01:01:13 00:00:29 00:34:45

46 Anna Godoy Contreras 1992 ESP 49 01:58:39 00:21:12 00:00:57 01:01:14 00:00:27 00:34:50

47 Melanie Santos 1995 POR 32 01:58:47 00:21:11 00:00:56 01:01:18 00:00:36 00:34:49

48 Maya Kingma 1995 NED 29 01:58:58 00:20:25 00:01:04 00:59:40 00:00:36 00:37:17

49 Emma Jackson 1991 AUS 38 01:59:38 00:20:23 00:01:01 00:59:45 00:00:29 00:38:03

50 Noelia Juan 1996 ESP 42 01:59:49 00:21:51 00:00:58 01:00:33 00:00:31 00:35:57

51 Maria Tomé 2001 POR 50 01:59:54 00:21:49 00:01:02 01:00:33 00:00:29 00:36:03

52 Cecilia Perez 1991 MEX 60 02:00:11 00:20:56 00:00:56 01:01:33 00:00:28 00:36:20

53 Ekaterina Shabalina 1998 KAZ 62 02:00:12 00:21:17 00:00:59 01:01:12 00:00:31 00:36:15

54 Miriam Casillas García 1992 ESP 22 02:00:21 00:21:56 00:00:58 01:00:29 00:00:28 00:36:33

55 Lizeth Rueda Santos 1994 MEX 30 02:00:22 00:21:14 00:00:55 01:01:15 00:00:31 00:36:28

56 Tanja Stroschneider 1990 AUT 59 02:00:52 00:21:54 00:00:59 01:00:33 00:00:38 00:36:50

57 Yuka Sato 1992 JPN 54 02:01:08 00:21:06 00:00:59 00:59:05 00:00:28 00:39:32

58 Ivana Kuriackova 1994 SVK 64 02:01:25 00:21:13 00:00:57 01:01:17 00:00:28 00:37:33

59 Minori Ikeno 1997 JPN 66 02:03:09 00:20:01 00:00:57 01:00:15 00:00:26 00:41:33

60 Solveig Løvseth 1999 NOR 36 02:03:42 00:22:26 00:00:57 01:01:34 00:00:30 00:38:16

61 Hannah Newman 2000 RSA 69 02:04:13 00:21:20 00:00:56 01:01:10 00:00:28 00:40:21

DNF Zsanett Zita Kuttor-Bragmayer 1994 HUN 20 DNF 00:21:11 00:00:57 00:58:58 00:00:29 00:00:00

DNF Yuko Takahashi 1991 JPN 37 DNF 00:20:19 00:00:57 00:56:58 00:00:32 00:00:00

DNF Shanae Williams 1998 RSA 55 DNF 00:21:07 00:01:00 01:01:20 00:00:31 00:00:00

DNS Olivia Mathias 1998 GBR 51 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

DNS Flora Duffy 1987 BER 63 DNS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

DSQ Ilaria Zane 1992 ITA 47 DSQ 00:21:17 00:00:54 01:01:15 00:00:29 00:35:58

Foto: LaPresse