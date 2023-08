Tour de l’Avenir 2023: programma, orari, tv, streaming

Partirà domenica 20 agosto la 59esima edizione del Tour de l’Avenir, la più importante corsa a tappe nella stagione del ciclismo dedicato agli under23. Come da tradizione, i giovani corridori non parteciperanno con le maglie dei loro club bensì con quelle delle rispettive nazionali, sfidandosi su un percorso di otto tappe in giro per la Francia.

Come detto la prima tappa andrà in scena domenica 20 agosto con partenza da Carnac ed arrivo a La Gacily con un finale da classica. Tra tappe di salita, con in particolare il prestigioso arrivo sul Col de la Loze, una cronometro individuale e l’usuale cronosquadre, la corsa si chiuderà a Sainte-Foy-Tarentaise domenica 27 agosto.

Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato, tappa per tappa, del Tour de l’Avenir 2023. Sarà possibile vedere la corsa in diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport.it, discovery plus, SkyGo e NowTV.

CALENDARIO TOUR DE L’AVENIR 2023

Domenica 20 agosto: Tappa 1, Carnac – La Gacilly (140 km)

Lunedì 21 agosto: Tappa 2, Nozay – Chinon (189 km)

Martedì 22 agosto: Tappa 3, Issoudun – Vatan (21 km, cronosquadre)

Mercoledì 23 agosto: Tappa 4, Aigurande – Evaux-les-Bains (149 km)

Giovedì 24 agosto: Tappa 5, La Tour-de-Salvagny – Lac d’Aiguebelette (141 km)

Venerdì 25 agosto: Tappa 6, Méribel – Col de la Loze (65 km)

Sabato 26 agosto: Tappa 7a, Montricher-Albanne – Les Karellis (11 km, crono)

Sabato 26 agosto: Tappa 7b, Les Karellis – Val-Cenis Col du Mont Cenis (70 km)

Domenica 27 agosto: Tappa 8, Val-Cenis – Sainte Foy Tarentaise (100 km)

TOUR DE L’AVENIR 2023, COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport (palinsesto da definire)

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Foto: Anouk Flesch/Tour de l’Avenir 2022