Australia-Inghilterra oggi, Mondiali calcio femminile 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Dopo la semifinale di ieri tra Spagna-Svezia, terminata con la vittoria delle iberiche per 2-1, si svolgerà oggi a Sydney (Australia) alle ore 12:00 italiane la seconda semifinale dei Mondiali 2023 di calcio femminile. A sfidarsi per l’altro posto nell’ultimo atto del torneo saranno Australia e Inghilterra, in un match che si preannuncia molto equilibrato.

Da una parte le padrone di casa sono reduci dal trionfo nel girone B (due vittorie contro Irlanda e Canada e una sconfitta contro la Nigeria) e dai successivi successi contro Danimarca (per 2-0) e Francia (ai rigori) tra ottavi di finale e quarti. Dall’altra parte, invece, il gruppo di Wiegman ha fatto ancora meglio finora in termini di risultati, con la vittoria nel girone D con punteggio pieno (Haiti, Danimarca e Cina le squadre sconfitte) e le seguenti affermazioni contro Nigeria (ai rigori) e Colombia (per 2-1) nelle prime due partite a eliminazione diretta. Da segnalare che l’ultimo precedente tra Australia e Inghilterra risale all’11 aprile 2023, quando a vincere fu la squadra oceanica per 2-0 in amichevole.

L’incontro tra Australia e Inghilterra inizierà oggi alle ore 12:00 all’Olympic Stadium di Sydney (Australia). La sfida si potrà vedere in diretta tv su Rai Sport HD e in diretta streaming su Rai Play e FIFA+.

CALENDARIO AUSTRALIA-INGHILTERRA MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023 OGGI

Mercoledì 16 agosto

Ore 12.00: Australia – Inghilterra all’Olympic Stadium di Sydney (Australia) – Diretta tv su Rai Sport HD

AUSTRALIA-INGHILTERRA MONDIALI CALCIO FEMMINILE, DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: Rai Play e FIFA+

Foto: LaPresse