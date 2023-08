Torino-Reims oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Si chiuderà oggi, domenica 6 agosto, con la sfida contro il Reims il precampionato del Torino.

I granata, che hanno affrontato e vinto contro FeralpiSalò e Modena nei primi due test prestagionali, in settimana hanno pareggiato 0-0 contro i vicecampioni di Francia del Lens in un’altra amichevole.

La gara contro il Reims, con calcio di inizio alle ore 17.00, non sarà però visibile né in tv né in streaming.

I ragazzi di Ivan Juric, dopo la sfida contro i francesi, affronteranno i trentaduesimi di Coppa Italia lunedì 14 agosto contro la vincente del turno preliminare tra FeralpiSalò e Vicenza.

