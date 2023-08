Torino-Genoa, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Il programma della seconda giornata della Serie A 2023-2024 non è ancora volto al termine, ma per Torino e Genoa è già tempo di pensare alla prossima tornata: alle 18.30 di domenica 3 settembre, le due squadre si affronteranno per il turno numero tre del campionato. Un match delicato per entrambe le formazioni, che vanno alla caccia di tre punti pesanti per scalare la classifica.

Dopo il pareggio interno senza reti con il Cagliari, il Torino di Ivan Juric è uscito sconfitto da San Siro, dove i granata sono stati nettamente battuti dal Milan per 4-1: un risultato sicuramente non positivo che il Toro vuole superare con una vittoria. Vedremo se il mercato porterà qualche innesto last-minute per puntellare una rosa che, specie in attacco, sembra ancora incompleta.

Il Genoa è reduce dal successo di ieri sera contro la Lazio all’Olimpico: a Roma si è sbloccato Mateo Retegui, match-winner della sfida con i biancocelesti grazie a un tap-in di testa vincente che ha beffato Provedel. Una bella reazione per i liguri, i quali si sono scrollati di dosso la tensione data dalla netta sconfitta con la Fiorentina all’esordio, ed ora possono prepararsi al meglio per l’impegno contro i granata.

La sfida tra Torino e Genoa, il cui via è programmato per le 18.30 di domenica allo Stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO TORINO-GENOA SERIE A 2023-2024

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 Torino-Genoa – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA TORINO-GENOA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse