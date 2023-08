Tiro a volo e tiro a segno: scelte date e sede delle World Cup Final 2023

L’International Shooting Sport Federation torna all’antico. Dopo qualche anno in cui il classico appuntamento di fine anno riservato ai migliori tiratori a volo e a segno delle varie specialità aveva preso il nome di “President’s Cup” si torna alle classiche World Cup Final.

Interpreti dello skeet, del trap e specialisti delle gare di pistola e carabina si ritroveranno a Doha – in Qatar – dal 18 al 27 novembre 2023 per cercare di accaparrarsi le varie “Sfere di Cristallo” messe in palio.

L’evento si terrà qualche mese dopo i Mondiali Assoluti di Baku, che scatteranno dal prossimo 14 agosto, per poi concludersi i primi giorni di settembre, sulle pedane e all’interno del poligono dell’Azerbaijan.

L’Italia proverà a portare una nutrita delegazione alle World Cup Final 2023, anche se molto rispetto agli elenchi di partecipazione delle singole gare, che saranno inevitabilmente ristretti, si capirà dopo l’appuntamento iridato.

Foto: ISSF / Zangirolami