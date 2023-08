Tennis, Puppo: “Sinner non é come i Big3, ha bisogno di altri 2 anni per completare il fisico”

Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta dal collega di Eurosport Dario Puppo. Inevitabilmente, la scena è stata presa dalla sconfitta di Jannik Sinner contro il serbo Dusan Lajovic nel secondo turno del Masters1000 di Cincinnati e le motivazioni possono essere diverse.

Puppo ha fatto riferimento anche alla regola di Rino Tommasi, secondo la quale non è cosa rara che vi possa essere una battuta d’arresto poco dopo un successo a stretto giro. Nel caso della doppietta Toronto-Cincinnati, condizioni climatiche diverse, palle e campi con caratteristiche differenti.

“Il problema per Jannik è stato quello di abituarsi alla combinazione campi, meteo e palline in poco tempo. Non è un caso che anche de Minaur sia uscito di scena e lo stesso Davidovich Fokina (semifinalista) si sia ritirato per un infortunio contro Novak Djokovic. Si gioca in un luogo complicato e questa sconfitta fa parte del tennis e ci sono anche i meriti di Dusan Lajovic, che ha giocato molto bene“, ha sottolineato Puppo.

“E’ una situazione a cui ci si dovrà abituare, uscendo anche dalla consuetudine dei Big Three, abituati a gestire anche casi “limite” come questi. Per Sinner poi c’è anche un discorso di completamento fisico che va ancora portato avanti, che richiederà un paio di stagioni e questo aspetto può pesare nella doppietta Canada-Cincinnati, con pochi margini di recupero. Sarà interessante, a questo proposito, capire come i giocatori sapranno affrontare il 2024, con le Olimpiadi di Parigi sulla terra rossa in periodo dell’anno particolare“, ha aggiunto il collega.

Parlando poi Lorenzo Musetti, Puppo ha sottolineato: “Ha affrontato un Medvedev che ha espresso un tennis dal contenuto superiore rispetto a Toronto e mentalmente Lorenzo ha fatto fatica a confrontarsi con un tennista con queste caratteristiche, che nello scambio si è confermato molto solido. Lui deve fare quello step per convincersi del suo tennis, anche se io penso che possa ambire a qualcosa di molto importante soprattutto sulla terra“.

Foto: LaPresse