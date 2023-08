Tennis, Juan Martin Del Potro: “Alcaraz e Sinner garantiranno un futuro radioso a questo sport”

Un parere interessato. Juan Martin Del Potro ha cercato con tutte le sue forze di tornare a giocare a tennis, ma i problemi al ginocchio e una storia di tanti infortuni hanno portato il fortissimo argentino ad alzare bandiera bianca. In un’intervista concessa a tennis.com, il sudamericano ha parlato dei temi d’attualità. In primis del confronto tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

“Sarebbe impressionante per il nostro sport vedere tanti scontri tra Carlos e Novak. In questo momento sono a un livello molto alto e possono far impazzire il pubblico con i loro duelli in finale. Medvedev, Zverev o Ruud sono grandi tennisti, ma sono lontano dalle prestazioni dello spagnolo e del serbo“, ha affermato Del Potro che considera l’iberico il suo erede naturale nell’esecuzione del dritto.

“È incredibile la forza con cui colpisce la palla, ha il potenziale per fare ancora meglio anche nei prossimi anni. Mi piace soprattutto il modo in cui si muove in campo, è una grande risorsa per il tennis, visto il suo modo di giocare e anche il carisma che ha“, la sottolineatura dell’argentino.

Tuttavia, Del Potro è convinto in futuro non ci sarà solo Alcaraz a spadroneggiare: “Il tennis è in ottime mani. Il cambio generazionale è già una realtà con Carlitos, e credo che anche Jannik Sinner abbia il potenziale necessario per vincere tornei importanti e rimanere ai vertici per lungo tempo”.

Foto: LaPresse