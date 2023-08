Atletica, Mondiali 2023: Maria Perez punta alla doppietta nella 35 km di marcia, Curiazzi da top10

Quattro giorni dopo la 20, domattina torna protagonista la marcia femminile sulla distanza dei 35 km ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera. Le strade di Budapest saranno il palcoscenico della gara più lunga dell’intera rassegna iridata, attualmente esclusa però dal programma olimpico e quindi con un livello medio sicuramente inferiore rispetto alla 20 km.

Tre big hanno comunque deciso di provare il doppio impegno e dovrebbero presentarsi domani al via della competizione con velleità importanti. Tra queste spicca sicuramente la spagnola Maria Perez, che va a caccia di una sensazionale doppietta d’oro dopo la netta vittoria di domenica scorsa davanti all’australiana Montag e all’azzurra Palmisano (entrambe assenti nella 35).

Fari puntati anche sulla peruviana Kimberly Garcia Leon, che nell’ultima edizione di Eugene 2022 si era imposta in entrambe le distanze, mentre nella capitale magiara non ha cominciato nel migliore dei modi restando ai piedi del podio in quarta posizione nella 20. Grande voglia di riscatto anche per la veterana greca Antigoni Ntrismpioti, mai in lizza per le medaglie nella prima gara del suo Mondiale ma campionessa d’Europa in carica sulla 35.

Capitolo Italia. Assenti la stella del movimento tricolore Antonella Palmisano e la primatista azzurra sulla distanza Eleonora Giorgi, le speranze per un piazzamento di prestigio all’interno della top10 sono riposte principalmente sulla bergamasca Federica Curiazzi, quarta classificata agli Europei 2022 e ai Campionati Europei a squadre del 2023. In gara per il Bel Paese anche Nicole Colombi e Sara Vitiello.

Foto: Fidal/Colombo