Tennis, John McEnroe: “Carlos Alcaraz è il migliore che abbia mai visto a quell’età”

La rivalità tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sarà probabilmente il tema principale degli US Open 2023, che prenderanno il via la prossima settimana. Quest’oggi, a partire dalle ore 12.00 di New York (18.00 italiane), si terrà il sorteggio del tabellone principale e scopriremo la composizione del main draw maschile e femminile. Alcaraz e Djokovic si presentano come testa di serie n.1 e n.2 e, di conseguenza, un loro incrocio potrà verificarsi solo nell’atto conclusivo del Major americano.

Ammirato dal confronto tra l’esperto serbo e il giovane rampante spagnolo è John McEnroe. “Quello che ha fatto Alcaraz nell’ultimo anno è incredibile. Si è messo nella posizione in cui si parla di lui allo stesso modo di Novak e Rafa Nadal, qualcosa di incredibile“, ha spiegato l’ex campione americano, nelle parole riportate da Tennishead.

“È il miglior giocatore che abbia mai visto alla sua età. È incredibile quanto sappia giocare bene. Ed è anche sorprendente quanto sia bravo Novak a tenergli testa. Le ultime partite tra loro, in particolare, sono state di un’intensità incredibile e mi auguro che questo confronto possa continuare ad animare il circuito per il bene del tennis“, ha aggiunto McEnroe.

Non ci sono dubbi che il balcanico e l’iberico si stacchino rispetto alla concorrenza per qualità tennistica espressa in campo. Da capire, però, le condizioni nelle quali saranno a New York e soprattutto prendere atto del loro percorso, visto che altri giocatori, tra cui anche Jannik Sinner, vorranno dire la loro.

