Tennis, De Minaur elogia Sinner: “Giocatore eccezionale, ma non è una novità”

L’onore delle armi. Alex de Minaur ha provato in tutti i modi a ostacolare Jannik Sinner nella Finale del Masters1000 di Toronto. Sul cemento del Canada l’altoatesino si è imposto piuttosto nettamente nei confronti dell’australiano con il punteggio di 6-4 6-1. Una partita che, soprattutto nel secondo set, ha fatto emergere la grande differenza nel peso di palla tra i due contendenti.

Un Sinner che ha così conquistato il suo primo titolo 1000 e può guardare con fiducia al futuro. Per de Minaur è tempo di analisi e riflessioni, come ha fatto in conferenza stampa: “Senza dubbio Jannik è un giocatore eccezionale, ma questa non è una novità. Anzi, a essere sincero è uno dei giocatori che in passato mi ha maggiormente messo in difficoltà sulla terra per la potenza dei suoi colpi. Credo che oggi sia stato più bravo di me a seguire e imporre la propria strategia di gioco: ho cercato di neutralizzarlo, tentando di mantenere la profondità nel mio palleggio, prendendo il controllo dello scambio, dettandone il ritmo e continuando ad aggredirlo… Ma quest’oggi Sinner ha giocato a un livello estremamente elevato, tenendomi sempre sotto pressione a ogni turno di battuta. E niente… oggi lui ha giocato meglio e si è meritato la vittoria“, ha raccontato l’aussie nelle dichiarazioni riportate da Ubitennis.

Entrando ancor più nello specifico, de Minaur ha dichiarato: “Già nel primo set avevo fatto fatica a tenere il servizio, ho cercato di non dargli ritmo, di confonderlo, mescolando le carte, tagliando alcune palle e rallentando il gioco, ma, a un certo punto, non sono più riuscito a trovare soluzioni: soffrivo i colpi di Jannik, ho tentato di essere ancor più aggressivo, ma non ce l’ho fatta. Senza dubbio le due settimane consecutive di partite si sono fatte sentire anche sulle gambe“.

Foto: LaPresse