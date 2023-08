Tennis: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune sempre in Finale nei Masters 1000 del 2023!

Una tendenza che può voler dire qualcosa. Il tennis mondiale è in una fase molto particolare, considerando che la nuova generazione guidata da Carlos Alcaraz, Holger Rune e Jannik Sinner vuol prendersi la scena. Attualmente, i giocatori in questione occupano la posizione n.1, n.4 e n.6 del ranking ATP. Di conseguenza, le loro ambizioni sono anche seguite da quel che dice la graduatoria mondiale.

In tutto questo, i risultati del 2023 hanno permesso al trio di andare a caratterizzare tutti i Masters1000 che si sono tenuti nella stagione. In buona sostanza, almeno uno tra Alcaraz, Rune e Sinner è sempre arrivato a disputare l’atto conclusivo di questa particolare tipologia di tornei. Di seguito la sequenza:

Carlos Alcaraz – Indian Wells, Madrid e Cincinnati

Jannik Sinner – Miami e Toronto

Holger Rune – Montecarlo e Roma

In questo discorso, lo spagnolo è già alla quinta Finale 1000 in carriera a 20 anni, ed è l’ottava dell’anno in tutti i tornei disputati. Oggi, nella grande sfida in Ohio contro Novak Djokovic, andrà a caccia del 13° titolo in carriera. Numeri davvero notevoli dell’asso di Murcia, con Carlitos che aggancia proprio Djokovic alla voce “Finali disputate (5)” entro i 21 anni. Un graduatoria nella quale eccelle Rafael Nadal, con 11 atti conclusivi 1000 disputati.

La sensazione, dunque, che Alcaraz soprattutto, ma anche il danese e l’italiano potranno lasciare il segno e questo aspetto nel 2023 non è affatto da sottovalutare.

