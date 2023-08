Atletica, Zaynab Dosso eguaglia il record italiano e approda in semifinale sui 100 ai Mondiali!

Zaynab Dosso disputa la gara migliore della carriera ed eguaglia il record nazionale di Manuela Levorato (stabilito il 4 luglio 2001) in 11″14, superando brillantemente le batterie dei 100 metri e qualificandosi per le semifinali ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma a Budapest. Una prestazione maiuscola per l’italo-ivoriana, che tornerà in pista domani sera al National Athletics Centre con l’obiettivo di ritoccare ulteriormente il primato tricolore.

La 23enne emiliana, impegnata in una heat davvero molto competitiva e condizionata da una laboriosa procedura di partenza (con la britannica Imani Lansiquot squalificata per falsa partenza ma lasciata correre sub iudice), ha trovato un ottimo spunto in uscita dai blocchi sfoderando successivamente un buon lanciato con una bava di vento alle spalle e tagliando il traguardo fisicamente in quarta piazza.

In realtà Dosso si è classificata terza per la squalifica (ancora non ufficiale) di Lansiquot, stampando comunque quello che varrebbe come il miglior tempo assoluto di ripescaggio e mettendo in ghiaccio la qualificazione. Miglior tempo assoluto delle batterie per l’americana Sha’Carri Richardson in 10″92 davanti alla polacca Ewa Swoboda (10″98) e alla portacolori di Santa Lucia Julien Alfred (10″99). Ottime sensazioni anche per la fuoriclasse giamaicana Shelly-Ann Fraser Pryce e per le altre favorite Shericka Jackson e Marie-Josée Ta Lou, tutte in totale controllo.

Foto: Lapresse