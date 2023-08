Superbike: al via i test ad Aragon in vista della ripresa del Mondiale

In attesa della ripresa del Mondiale 2023 la Superbike torna in pista per i classici test di metà stagione. Quattro dei cinque team ufficiali si recheranno nel circuito di Aragon, in Spagna, da martedì 29 a mercoledì 30 agosto per rimettersi al passo e testare le proprie moto in vista della nona tappa della rassegna iridata, pianificata in Francia dall’8 al 10 settembre 2023.

Stando a quanto riporta un comunicato stampa ufficiale diramato dalla World SBK, ogni giornata sarà divisa in due sessioni da quattro ore ciascuna, utili per perfezionare i rispettivi asset. I fari saranno ovviamente puntati sul leader del Campionato Alvaro Bautista (Aruba.it Racing-Ducati), il quale sarà affiancato da Michael Ruben Rinaldi. Nei piani della scuderia italiana c’è anche la possibilità di testare alcuni aggiornamenti che andranno ad arricchire la moto nella prossima stagione. Correranno in Spagna anche gli indipendenti Danilo Petrucci, Axel Bassani e Philipp Oetti.

Presente poi la Kawasaki Racing Team World SBK con Jonathan Rea ed Alex Lowes. Il team giapponese avrà un programma diviso all’interno del test: martedì infatti ci saranno il collaudatore Florian Marino e la stella del WorldSSp Adrian Huertas, mentre il mercoledì sarà dedicato ai due centauri britannici.

Test importante poi anche per la Honda che potrà contare su Iker Lecuona e Xavi Vierge, due piloti che sono stati impegnati rispettivamente nel MotoGP e nella 8 Ore di Suzuka, oltre che la BMW di Scott Redding e Michael Van Der Mark (Rokit BMW Motorrad World SBK Team).

