Su che canale vedere Milan-Barcellona, amichevole 2 agosto? Calendario, programma, orario e streaming

Il Milan di Stefano Pioli, nella giornata di domani mercoledì 2 agosto, scenderà in campo per un’importante amichevole. I rossoneri infatti, se la vedranno con il Barcellona di Xavi. Un’amichevole di lusso per Leao e compagni, pronti a dare spettacolo assieme ai blaugrana. Le due formazioni sanno giocare bene a calcio e, sin qui, nel Soccer Champions Tour, lo hanno dimostrato abbondantemente. Nelle prime due uscite di questo mini torneo, i Diavoli, hanno perso in rimonta per 3-2 contro il Real Madrid e perso, ai rigori, contro la Juventus.

I campioni di Spagna invece, hanno incontrato l’Arsenal, perdendo a seguito di un pirotecnico 5-3, e poi hanno affrontato il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nel derby tutto spagnolo, Lewandowski e i suoi compagni, hanno dominato l’incontro schiaffeggiando per 3-0 i Blancos. Vedremo nella giornata di domani, a partire dalle ore 5.00, chi la spunterà tra il Milan e il Barcellona all’interno dell’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Barcellona, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e in diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO MILAN-BARCELLONA (2 AGOSTO)

Mercoledì 2 agosto

Ore 5.00 – Milan-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

PROGRAMMA MILAN-BARCELLONA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Barcellona:

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202).

Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BARCELLONA

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T.Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T.Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Koundé, Eric, Marcos Alonso; Sergi Roberto, Kessié; Raphinha, Fermin, Ansu Fati; Ferran Torres. All. Xavi.

Foto: LaPresse