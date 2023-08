Calcio femminile, Mondiali 2023: Olanda e Stati Uniti agli ottavi, eliminato il Portogallo

Prosegue la terza ed ultima giornata della fase a gironi ai Mondiali 2023 di calcio femminile ed arrivano altri verdetti: nel Gruppo E i Paesi Bassi strapazzano il Vietnam per 7-0 e passano come primi del raggruppamento, mentre agli Stati Uniti è sufficiente il pareggio a reti inviolate col Portogallo per eliminare le lusitane e passare come secondi in classifica.

Gli Stati Uniti avevano due risultati su tre per passare il turno ai danni del Portogallo e lo scialbo 0-0 finale è ciò che serviva alle nordamericane, le quali però devono accontentarsi della seconda posizione nel raggruppamento.

I Paesi Bassi ne approfittano e siglano 7 gol al malcapitato Vietnam, 5 dei quali nel primo tempo. Nel giro di un quarto d’ora, dall’8′ al 23′, le neerlandesi si portano sul 4-0: in gol Martens all’8′, Snoeijs all’11’, Brugts al 18′ e Roord al 23′. Proprio al 45′ cala la cinquina van de Donk. Nella ripresa Brugts firma il 6-0 al 57′, poi al 67′ Martens si vede annullare un gol per fuorigioco al VAR, infine al minuto 83 Roord firma la personale doppietta e chiude i conti sul 7-0.

Foto: LaPresse