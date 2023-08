Sorteggio US Open 2023 oggi: orario, tv, streaming, possibili avversari di Sinner e Berrettini

Oggi, giovedì 24 agosto, alle ore 18.00 italiane ci sarà il sorteggio del tabellone maschile e femminile degli US Open 2023. I giocatori e le giocatrici più forti del mondo si confronteranno, mettendo nel mirino il titolo nell’ultimo Slam della stagione a New York.

Tra gli uomini, fari puntati su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che hanno animato la scena nella Finale del Masters1000 di Cincinnati, vinta dall’asso serbo. I due giocatori in questione sono i primi due tennisti del seeding e in principali favoriti per il successo finale.

Nel gruppo degli altri che tenteranno di farsi valere ci sono anche gli italiani, tra cui Janink Sinner, vincitore del 1000 a Toronto. Risponderanno presente anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Marco Cecchinato. Per quanto riguarda il main draw femminile, vi sarà la campionessa in carica Iga Swiatek, che dovrà guardarsi da Aryna Sabalenka e da altre avversarie ostiche come Rybakina, Pegula e Gauff. Tra le fila azzurre vi saranno Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi e Bronzetti.

Il sorteggio del tabellone principale degli US Open 2023 ci sarà alle 18.00 italiane (12.00 locali) e non prevista la copertura televisiva e streaming, in quanto il tutto avverrà a porte chiuse. OA Sport vi offrirà tutte le informazioni dovute.

SORTEGGIO US OPEN 2023 OGGI

Giovedì 24 agosto

18.00 Sorteggio US Open 2023 – Nessuna copertura tv/streaming

LE TESTE DI SERIE DEL TORNEO MASCHILE

Carlos Alcaraz Novak Djokovic Daniil Medvedev Holger Rune Casper Ruud Jannik Sinner Stefanos Tsitsipas Andrey Rublev Taylor Fritz Frances Tiafoe Karen Khachanov Alexander Zverev Alex De Minaur Tommy Paul Felix Auger-Aliassime Cameron Norrie Hubert Hurkacz Lorenzo Musetti Grigor Dimitrov Francisco Cerundolo Alejandro Davidovich Fokina Adrian Mannarino Nicolas Jarry Tallon Griekspoor Alexander Bublik Daniel Evans Borna Coric Christopher Eubanks Ugo Humbert Tomas Etcheverry Sebastian Korda Laslo Djere

LE FASCE DEL SORTEGGIO AGLI US OPEN

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine con gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

POSSIBILI INCROCI E AVVERSARI DI SINNER

Jannik Sinner, n.6 del seeding, potrà incontrare i primi quattro del seeding soltanto ai quarti, ma agli ottavi potrà incontrare una delle teste di serie dalla 9 alla 12. Ai sedicesimi il possibile incrocio con una delle teste di serie dalla 25 alla 32, infine al primo e al secondo turno sarà sfida certa con un tennista non inserito tra le teste di serie.

POSSIBILI INCROCI E AVVERSARI DI BERRETTINI

Matteo Berrettini, non essendo inserito nel roster delle teste di serie, rischia un primo turno da incubo contro i giocatori più forti, ovvero Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Vedremo se questa situazione si andrà a creare quest’oggi nel sorteggio.

POSSIBILI INCROCI E AVVERSARI DI MUSETTI

Lorenzo Musetti, essendo testa di serie n.18, rischia di incrociare negli ottavi di finale i primi 4 del seeding, ovvero uno tra Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Holger Rune. A questo punto non resta che godersi quel che ci dirà il sorteggio,

