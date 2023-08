Sorteggio Champions League, le possibili avversarie della Lazio: chi evitare e le rivali più gradite

Questa sera si disputeranno le ultime partite dei Playoff della UEFA Champions League: poi si procederà con il sorteggio della fase a gironi. In data odierna si giocheranno le ultime tre partite rimase e tutte alle 21.00. Conosceremo quindi in tarda serata le formazioni in grado di staccare il pass per la fase a gruppi della massima competizione europea per club, mentre ieri è stato il turno di Braga, Galatasaray e Young Boys. Gli ultimi posti verranno quindi riempiti e domani ci sarà l’estrazione, a partire dalle 18 e al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Ricordiamo che le squadre sono suddivise per fasce e che sono presenti tre italiane: il Napoli, unica testa di serie della Penisola in quanto campione d’Italia, l’Inter in seconda fascia e giunta sino alla Finale lo scorso anno e a seguire il Milan e la Lazio in terza fascia. Proprio soffermandoci sugli uomini di Maurizio Sarri, il rischio di essere presenti all’interno di un girone di ferro è altissimo. Le squadre di prima fascia spaventano tutte, forse a eccezione di Benfica e Feyenoord: tolti i partenopei, abbiamo infatti Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia.

Anche in seconda fascia non si scherza: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter. La formazione più abbordabile è forse il Porto. Passando infine alla quarta fascia, per Immobile e compagni, sarebbe meglio evitare la mina vagante Newcastle piuttosto che il Galatasaray ricco di ex “italiani” (Mertens e Icardi su tutti). Insomma non resta che attendere: tra poco più di 24 ore si scopriranno i gironi della UEFA Champions League 2023/2024, compresi quelli delle italiane.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: LE FASCE

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa, Shakhtar, Braga, più due da determinare

più due da determinare Quarta fascia – Lens, Union Berlino, Newcastle, Galatasaray, Real Sociedad, Celtic più due da determinare

più due da determinare Young Boys fascia da determinare

Foto: LaPresse