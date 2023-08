Sorteggio Champions League, le possibili avversarie del Milan: chi evitare e le rivali più gradite

Mentre la Serie A ha già messo in archivio le sue prime due giornate, è già tempo di pensare alla competizioni europee che inizieranno tra pochi giorni. La Champions League edizione 2023-2024, per esempio, scatterà il 19-20 settembre con il primo incontro della fase a gironi.

In quella occasione vedremo in azione anche il Milan, una delle 4 squadre italiane che potranno prendere parte alla massima competizione continentale per club, che ha iniziato davvero con il piede giusto la nuova stagione con due vittorie convincenti contro Bologna e Torino. La compagine allenata da mister Stefano Pioli, passando oltre i confini italici, è reduce da una semifinale persa contro i “cugini” dell’Inter nella scorsa Champions League e proverà a ripetere l’ottima cavalcata di un anno fa.

Si annuncia, tuttavia, un avvio non semplice per i rossoneri, dato che l’urna di Nyon (il sorteggio si terrà giovedì 31 agosto a partire dalle ore 18.00) potrebbe proporre un raggruppamento quanto mai complicato per il Milan che, a quanto pare, dovrebbe essere sorteggiata nella terza fascia. Non potendo capitare in un gruppo contro una squadra italiana, Leao, Giroud e compagni sanno che non se la dovranno vedere contro Napoli, Lazio e Inter, ma non mancheranno gli “spauracchi”.

In prima fascia, per esempio, ci saranno i campioni in carica del Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG, il Barcellona, il Benfica, il Feyenoord e il Siviglia (vincitore dell’Europa League). Attenzione anche alla seconda fascia con Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto e Red Bull Lipsia. Come si può vedere, rivali davvero temibili.

La squadre in terza fascia saranno, al momento, Red Bull Salisburgo, Shakthar Donetsk, Stella Rossa, Braga (qualificato ieri), Lazio e Milan. In questa urna uscirà anche la vincente di PSV-Rangers Glasgow di questa era e troveremo il Copenaghen se eliminerà il Rakow. Ovviamente tutte rivali che non potranno affrontare i rossoneri.

Meglio pensare alla quarta fascia, con la Real Sociedad assieme al Newcastle di Sandro Tonali, vero e proprio “spauracchio” per tutti, assieme a Celtic Glasgow, Union Berlino e Lens. Dai playoff sono arrivati, infine, Young Boys e Galatasaray.

Foto: LaPresse