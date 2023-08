Sky o DAZN, dove vedere Napoli-Sassuolo stasera? Calendario, programma, tv e streaming

La seconda giornata della Serie A 2023-2024 ci propone diversi match interessanti, tra questi senza alcuna ombra di dubbio anche Napoli-Sassuolo. La sfida, che si giocherà alle ore 20.45 allo stadio Maradona di Napoli inizierà a darci conferme importanti sulla prima fase di campionato delle due squadre.

Da una parte, infatti, vedremo i nero-verdi emiliani. La formazione allenata da mister Alessio Dionisi è reduce da un brutto ko interno contro l’Atalanta e cercherà di scuotersi per dimostrare di poter essere pronta nuovamente ad una stagione tranquilla, anche se il “caso-Berardi” continua a scuotere le acque emiliane.

Dall’altra parte, invece, il Napoli campione d’Italia. La squadra guidata da mister Rudi Garcia ha vinto in scioltezza per 3-1 in casa del Frosinone e cercherà di proseguire nel proprio cammino anche nella seconda uscita stagionale. Gli azzurri riabbracciato Kvaratskhelia e puntano, come sempre, sullo straripante Osimhen.

Napoli-Sassuolo sarà disponibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 27 agosto

Ore 20.45 Napoli-Sassuolo – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: ZONA DANZ (214) previo abbonamento

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse