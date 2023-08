A che ora la F1 oggi su TV8: programma GP Olanda 2023, streaming in chiaro

Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio d’Olanda, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, a partire dalle ore 15.00 si spegneranno i semafori e scatterà la prima gara dopo le vacanze estive. Si torna ufficialmente a fare sul serio, con Max Verstappen pronto a dominare nuovamente la scena.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’OLANDA DI F1 DALLE 15.00

Il grande favorito per la gara sarà, ovviamente, il campione del mondo in carica, nonché padrone di casa per eccellenza della gara. Il portacolori del team Red Bull cercherà di riscrivere la storia. In caso di successo, infatti, il classe 1997 centrerebbe la nona vittoria consecutiva, andando a pareggiare il record di Sebastian Vettel datato 2013, con il pilota tedesco che vinse tutte le ultime nove uscite stagionali.

Alle sue spalle, come sempre, Sergio Perez, Ferrari, Mercedes, Aston Martin e McLaren cercheranno di farsi largo. Dalla pole position scatterà il solito Max Verstappen con Lando Norris al suo fianco poi George Russell e Alexander Albon. Indietro le Ferrari. Sesto Carlos Sainz e nono Charles Leclerc.

Il Gran Premio d’Olanda sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita della gara alle ore 18.00. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Zandvoort.

PROGRAMMA GP OLANDA F1 2023 OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 15.00 Gran Premio d’Olanda

Differita su TV8: ore 17.55

Repliche gara su Sky Sport F1: ore 18.00, 20.00, 22.00 e 00.30

Repliche gara su Sky Sport 1: ore 22.30

PROGRAMMA GP OLANDA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Differita su TV8 dalle ore 17.55

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse