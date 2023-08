Sky o DAZN, dove vedere Frosinone-Atalanta? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Meno due giorni all’inizio della seconda giornata della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di sabato 26 agosto, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini andrà di scena a Frosinone, dove sfiderà la squadra di Eusebio Di Francesco per la tornata numero due del campionato.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco vuole ottenere i primi punti della stagione: nel primo match dell’anno, i ciociari sono stati battuti in casa dal Napoli campione d’Italia in carica per 3-1, un risultato abbastanza scontato, ma la prestazione gagliarda e combattiva dei gialloblù dà speranza ai propri tifosi per il prosieguo del campionato. Vedremo se l’ex allenatore della Roma potrà contare su Walid Cheddira e Pol Lirola, innesti di assoluto valore per la piazza, i quali dovrebbero garantire un ottimo rendimento per la corsa salvezza.

Tanta attesa per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: i nerazzurri hanno iniziato positivamente la stagione, ottenendo subito una vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia per 2-0. Contro i neroverdi è risultato immediatamente decisivo Charles De Ketelaere, uno dei nuovi volti della squadra bergamasca, il quale ha siglato la rete del vantaggio: il belga, insieme a Gianluca Scamacca, Sead Kolasinac e Mitchel Bakker, darà un grande contributo alla rincorsa a un piazzamento valevole per la prossima Champions League.

La sfida tra Frosinone e Atalanta, il cui via è programmato per le 18.30 di sabato allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO FROSINONE-ATALANTA SERIE A 2023-2024

Sabato 26 agosto:

Foto: Lapresse