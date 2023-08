Sky o DAZN, dove vedere Cagliari-Inter stasera? Calendario, programma, tv e streaming

La seconda giornata della Serie A 2023-2024 sta per volgere al termine: con la sfida tra Cagliari e Inter, programmata per le ore 20.45 di questa sera terminerà la tornata numero 2 del campionato. Un match che metterà in palio punti preziosi per la classifica delle due squadre, le quali cercheranno di imporsi per continuare l’andamento positivo iniziato con il debutto di settimana scorsa.

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha strappato un punto contro il Torino grazie a un pareggio senza reti nel primo match al ritorno in Serie A: un’inizio di stagione discreto per una formazione che evidentemente ha come obiettivo per quest’anno il mantenimento della categoria. Nel match odierno, servirà qualcosa in più nella manovra offensiva, apparsa appannata nella sfida con i granata, per mettere in difficoltà i nerazzurri.

Ottimo avvio di stagione anche per l’Inter di Simone Inzaghi: i meneghini non hanno tradito al debutto casalingo con il Monza, conquistando un successo importante grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. I ragazzi di Inzaghi non possono sottovalutare la sfida di questa sera, vedendo sia i risultati sorprendenti in alcune partite di questa giornata – Roma sconfitta a Verona, Frosinone vittorioso sull’Atalanta – che le assenze che imperversano la rosa nerazzurra, specialmente nel reparto difensivo.

La sfida tra Cagliari e Inter, il cui via è programmato per le ore 20.45 alla Unipol Domus di Cagliari, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO CAGLIARI-INTER OGGI

Lunedì 28 agosto

Ore 20.45 Cagliari-Inter – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA CAGLIARI-INTER: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

