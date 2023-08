Sinner-Paul, le quote per le scommesse: i bookmakers premiano l’italiano, attenzione alle insidie

Jannik Sinner affronterà Tommy Paul nella semifinale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano, che ai quarti di finale ha regolato il francese Gael Monfils, incrocerà la racchetta con il solido statunitense, reduce da due grandiosi imprese contro Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento sul cemento canadese poiché l’americano sembra essere nella settimana di grazia.

In palio la qualificazione alla finale, da disputare poi contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur e lo spagnolo Davidovich Fokina. L’altoatesino sta inseguendo il secondo atto conclusivo stagionale in un torneo di questo calibro e partirà con tutti i favori del pronosticoj. Sono due i precedenti: l’azzurro, attuale numero 8 del ranking ATP, ha vinto al Masters 1000 di Madrid nel 2022; il rivale si è imposto sempre due anni fa a Eastbourne. Sarà dunque il primo confronto su questa superficie.

Le quote per le scommesse sono lampanti e tutti gli allibratori sono d’accordo del dare per molto probabile la vittoria del nostro portacolori. Il successo di Jannik Sinner contro Tommy Paul a Toronto è infatti data tra 1.35 e 1.40 dai vari bookmakers, mentre il ribaltone da parte dello statunitense è dato tra 3.00 e 3.25.

SINNER-PAUL: QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vittoria Sinner: 1.35-1.40

Vittoria Paul: 3.00-3.25

Foto: Lapresse