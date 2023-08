Sinner-Monfils, le quote per le scommesse: i bookmakers premiano l’italiano, attenzione alle insidie

Jannik Sinner affronterà Gael Monfils nei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano, che al secondo turno ha vinto il derby con Matteo Berrettini e agli ottavi di finale ha beneficiato del ritiro di Andy Murray, incrocerà la racchetta con il rognoso francese, capace di eliminare Stefanos Tsitsipas.

In palio la qualificazione alle semifinali, dove l’azzurro potrebbe fronteggiare nuovamente lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’altoatesino sta inseguendo la quarta semifinale stagionale in un torneo di questo calibro e partirà con tutti i favori del pronostico contro il transalpino. Sono ben quattro i precedenti: l’azzurro, attuale numero 8 del ranking ATP, ne ha vinti tre (gli ultimi due nel 2021, tra il terzo turno degli US Open e la finale di Sofia) e ne ha perso uno (l’ottavo di finale a Vienna nel 2019).

Le quote per le scommesse sono lampanti e tutti gli allibratori sono d’accordo del dare per molto probabile la vittoria del nostro portacolori. Il successo di Jannik Sinner contro Gael Monfils a Toronto è infatti data a 1.30 dai vari bookmakers, mentre il ribaltone da parte del transalpino è dato tra 3.45 e 3.60.

SINNER-MONFILS: QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vittoria Sinner: 1.30

Vittoria Monfils: 3.45-3.60

Foto: Lapresse