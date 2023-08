Sinner-Berrettini, ATP Toronto 2023: programma, orario, tv, data

Giunge il momento tanto atteso del confronto tra i due principali giocatori italiani: Jannik Sinner e Matteo Berrettini si affronteranno domani in un match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto. Una sfida che sarà importante anche oltre il prestigio della fase del torneo e desterà grande curiosità per gli appassionati italiani e non.

Sarà il primo confronto diretto fra i due che altre volte si erano trovati vicini in tabellone, come lo scorso anno sempre al Canadian Open. Un incontro che non si è mai realizzato e che può regalare spettacolo, viste le caratteristiche diverse dei due interpreti in campo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma di Sinner-Berrettini, secondo turno del torneo Masters 1000 di Toronto. La partita verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport ed in diretta streaming su Sky Go e Now.

CALENDARIO ATP TORONTO 2023 OGGI

Mercoledì 9 agosto



Orario da definire, campo da definire: Jannik Sinner (Italia) vs Matteo Berrettini (Italia)

SINNER-BERRETTINI: COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Foto: Lapresse