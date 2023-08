Scherma, Universiadi 2023: prima medaglia azzurra, Kowalczyk è d’argento nella spada

Arriva la prima medaglia dalla scherma per l’Italia alle Universiadi 2023 di Chengdu. A salire sul podio è stata Sara Maria Kowalczyk, che ha conquistato l’argento nella prova individuale di spada femminile, dove invece ha sfiorato il podio Gaia Traditi. Stesso identico risultato anche per Giacomo Mignuzzi ed Alberto Arpino nella sciabola maschile.

Una bella prestazione da parte della spadista azzurra, che si è arresa solo nell’ultimo atto contro la rappresentante di Hong Kong, Kaylin Sin Yan Hsieh. L’asiatica si è imposta con il punteggio di 15-6. Medaglia di bronzo invece per l’americana Catherine Danuta Nixon e la giapponese Tamaki Terayama, quest’ultima battuta in semifinale da Kowalczyk per 15-13.

Sempre Hsieh aveva fermato il cammino di Gaia Traditi nei quarti di finale, con l’azzurra che ha mancato il podio solo all’ultima stoccata, perdendo 15-14. Eliminazione agli ottavi per Alessandra Bozza e Roberta Marzani, sconfitte rispettivamente da Terayama (15-9) e Nixon (15-13).

Ultima stoccata fatale anche nella sciabola maschile per Giacomo Mignuzzi, battuto nei quarti di finale per 15-14 dal giapponese Tamon Yoshida. Sfiora il podio anche Alberto Arpino, che ha perso 15-12 dal francese Samuel Jarry. Sempre Yoshida aveva battuto agli ottavi Dario Cavaliere (15-11) e nello stesso turno è stato eliminato Leonardo Dreossi, che ha perso 15-12 con il tedesco Luis Bonah.

La medaglia d’oro è stata vinta al sudcoreano Park Sangwon, che ha superato in finale l’ungherese Gergo Horvath per 15-12. I bronzi sono andati sul collo del giapponese Yoshida e del francese Jarry.

