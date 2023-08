Scacchi, World Cup 2023: Carlsen approda in finale, Caruana e Praggnanandhaa agli spareggi

Proseguono a Baku le fasi decisive della Fide World Cup di scacchi 2023, con la giornata odierna che ha emesso dei verdetti molto importanti dopo la seconda partita delle semifinali maschili e delle finali femminili. Domani in ogni caso ci sarà azione nella capitale azera, con due match che si risolveranno agli spareggi di gioco veloce.

Magnus Carlsen non ha sprecato la grande chance costruita ieri con il successo in gara-1 ed è riuscito a raggiungere la patta (usando i pezzi neri) con l’azero Nijat Abasov, imponendosi per 1,5-0,5 dopo le sfide a cadenza classifica e raggiungendo la finalissima della Coppa del Mondo. Il fenomeno norvegese dovrà attendere però la giornata di domani per conoscere il nome del suo prossimo avversario.

Il n.1 al mondo se la vedrà con il vincente dell’altra semifinale tra Fabiano Caruana e Rameshbabu Praggnanandhaa, ancora in perfetta parità sull’1-1 dopo la doppia patta nelle partite a cadenza standard. L’italo-statunitense ha raggiunto l’obiettivo di giornata, tenendo botta con il nero e portando il giovane talento indiano agli spareggi con in palio un posto in finale.

Dopo aver già delineato i qualificati nel torneo open (tutti i semifinalisti tranne Carlsen, per via della sua rinuncia), quest’oggi è stato assegnato anche il terzo e ultimo pass per il Torneo dei Candidati 2024 in campo femminile. L’ultima qualificata è l’ucraina Anna Muzychuk, che ha sconfitto 1,5-0,5 la cinese Tan Zhongyi nella finalina per la terza posizione nella World Cup. La finalissima tra la la russa Aleksandra Goryachkina e la bulgara Nurgyul Salimova andrà invece agli spareggi.

Foto: FIDE / Anna Shtourman – chess.com