Sassuolo-Verona, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

La seconda giornata della Serie A 2023-2024 non si è ancora conclusa, ma per Sassuolo e Verona è già tempo di pensare alla prossima tornata: venerdì 1 settembre, alle ore 18.30, le due squadre si affronteranno per la tornata numero due del campionato. Un test importante per entrambe le formazioni, le quali vanno a caccia di punti preziosi per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi deve immediatamente rialzare la china: bisogna dare atto ai neroverdi che le avversarie affrontate fino ad ora, vale a dire Atalanta e Napoli, sono di un’altra categoria, ma le prestazioni offerte lasciano a desiderare. Con una squadra di un livello paragonabile a quello degli emiliani come il Verona, la formazione di Dionisi può ritrovare le giuste sensazioni per sbloccarsi in questo campionato.

Momento magico per il Verona di Marco Baroni: dopo la vittoria di misura a Empoli, gli scaligeri sono stati implacabili contro la Roma di Josè Mourinho, vincendo il match con i giallorossi per 2-1 grazie alle reti di Duda e Ngonge, sfruttando le uniche due occasioni da gol avute. Contro i neroverdi servirà un’altra prestazione del medesimo livello per non uscire battuti dal Mapei Stadium.

La sfida tra Sassuolo e Verona, il cui via è programmato per le ore 18.30 di venerdì al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO SASSUOLO-VERONA SERIE A 2023-2024

Venerdì 1 settembre

Ore 18.30 Sassuolo-Verona – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA SASSUOLO-VERONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

