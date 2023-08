Sassuolo-Atalanta oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazion

Si aprirà con Sassuolo-Atalanta la prima domenica di Serie A che si giocherà oggi, domenica 20 agosto.

Il match tra neroverdi e bergamaschi è infatti uno dei due in programma alle 18.30 e sarà visibile su DAZN.

Alessio Dionisi, nonostante l’arrivo di Cragno, conferma Consigli tra i pali con Toljan, Erlic, Viti e Vina in difesa. Maxime Lopez e Matheus Henrique formeranno la cerniera di centrocampo, mentre il terzetto composta da Deferl, Bajrami e Laurienté agirà alle spalle di Pinamonti, dato che Berardi sarà ancora out per scelta del club.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

In casa nerazzurra, invece, subito in campo i nuovi acquisti Kolasinac e Bakker, ma non Scamacca e De Ketelaere che dovrebbero partire dalla panchina. Il bosniaco giocherà nel terzetto difensivo davanti a Musso insieme a Djimsiti e Scalvini, mentre l’ex Psg agirà sulla sinistra con Zappacosta sulla corsia opposta. De Roon e Koopmeiners in mediana, con Pasalic, Lookman e Zapata in avanti.

Di seguito il calendario e il programma di Sassuolo-Atalanta, valevole per la 1ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, domenica 20 agosto, alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

CALENDARIO SASSUOLO-ATALANTA OGGI

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta − Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SASSUOLO-ATALANTA OGGI

Domenica 20 agosto



Diretta tv : DAZN

: DAZN Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

: Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi. ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

Foto: LaPresse