“Saranno Campioni”: Gabriel Borre, un ragazzo di prospettiva per la mountain bike

La mountain bike azzurra, nella specialità olimpica del cross country, sta attraversando un buon momento, con tanti giovani alla ribalta dietro ad atleti affermati come i fratelli Braidot e Simone Avondetto. Oggi conosciamo un talento che si sta distinguendo nei circuiti in tutta Italia ed Europa: Gabriel Borre.

Valdostano, classe 2005, Borre è stato tesserato lo scorso gennaio dal prestigioso team KTM Protek Elettrosystem del direttore sportivo Enrico Rovelli. Prima di arrivare nella formazione brianzola, apparteneva alla Cicli Lucchini. Questa stagione é al secondo anno della categoria junior, ma già nel 2022 (al primo anno) si era distinto con diversi risultati di prestigio.

L’azzurrino è un atleta dal carattere determinato e grintoso, che predilige i circuiti tecnici e con un fondo “duro”, infatti, il bagnato ed il fango non sono il suo forte. Appartiene alla Nazionale junior XCO del CT Mirko Celestino ed ha già disputato diverse tappe delle XCO Junior Series, il circuito fuoristrada internazionale UCI dedicato alla categoria.

La prima vera gara internazionale dove il valdostano si è distinto, è stata quella degli Europei giovanili 2021, disputati in estate: in quell’occasione, Borre si è preso una prestigiosa tredicesima posizione nell’XCO a 16 anni, vestendo la maglia della rappresentativa Valle d’Aosta e non ancora quella della Nazionale.

Come dicevamo, nel 2022 il 18enne ha ottenuto diversi risultati importanti: 5° posto al Campionato Italiano cross country, secondo posto nel tricolore di short-track (Xcc), secondo nella gara internazionale a Caneva ed altri piazzamenti – sempre nella top 10 – in tutte le gare a cui ha preso parte, sia in Italia che all’estero. Grazie a queste performance, è stato convocato dalla Nazionale junior, con cui ha disputato i Campionati del Mondo, gli Europei e numerose gare delle UCI Junior Series.

In questo 2023 Borre è letteralmente esploso: secondo posto nella Verona MTB International, vittorie alla Coppa Città Di Albenga, alla Pineta Sperane (prima tappa degli Internazionali d’Italia XCO), alla tappa delle UCI Junior Series sul Monte Tamaro, in Svizzera, ed alla Marlene Südtirol Sunshine Race.

Inoltre ha ottenuto un secondo ed un quarto posto nelle due tappe finali degli Internazionali d’Italia XCO (Esanatoglia e La Thuile, rispettivamente). E, a coronamento di una stagione fantastica, la medaglia di bronzo con la staffetta Junior/Under 23 agli Europei di Mountain Bike ad Anadia (Portogallo).

Tutte queste performance hanno permesso a Borre di salire fino al 20° posto del ranking mondiale junior dell’UCI, con 284 punti. Sin dai prossimi appuntamenti l’azzurrino vorrà continuare a dimostrare tutto il suo potenziale, che sicuramente è altissimo, per costruirsi un futuro da protagonista.

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘SARANNO CAMPIONI’

Maurizio Contino

Foto: comunicato stampa Federciclismo