Ciclismo, Luca Mozzato prolunga il contratto con l’Arkéa-Samsic fino al 2025

E’ un periodo magico per Luca Mozzato. Il corridore di Arzignano ha vinto ieri al Tour du Limousin 2023 la sua prima tappa in carriera. Una vittoria accolta con grande soddisfazione dal velocista italiano: “Sono molto felice, è un successo che rimarrà sicuramente nei miei ricordi più belli. Da tanto tempo mi chiedevo quando sarei riuscito a sbloccarmi, era parecchio tempo che ci giravo intorno e ora è finalmente accaduto“.

“Voglio ringraziare i miei compagni, che hanno creduto in me per questo arrivo probabilmente più di quanto lo avessi fatto io. La sera prima della tappa Maxime Bouet mi aveva detto: ‘Domani è perfetta per te’. La cosa mi ha aiutato parecchio”.

Belle notizie che non finiscono, poiché questa mattina è stato annunciato il rinnovo di contratto con la società francese fino al 2025, allungando quindi di due anni il legame che sarebbe scaduto al termine dell’annata in corso. Nella prossima stagione, la squadra francese cambierà denominazione, diventando Arkéa-B&B Hotels.

“L’Arkéa-Samsic e il suo direttore, Emmanuel Hubert, hanno avuto fiducia in me e io ho scoperto una famiglia e un ambiente in cui mi trovo benissimo. Per me qui sta andando tutto bene, si lavora bene e sono davvero felice di prolungare la mia avventura per altri due anni. Dopo aver ottenuto la mia prima vittoria con questi colori, volevo proprio prolungare questa bellissima storia”.

