Salisburgo-Inter oggi, amichevole calcio: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Tempo di ultima amichevole pre-stagionale anche per l’Inter. La formazione allenata da mister Simone Inzaghi, infatti, oggi sarà in campo contro il Red Bull Salisburgo in un match di grande importanza che aiuterà Lautaro Martinez e compagni a migliorare ancora la propria condizione e gli equilibri di squadra.

La partita si giocherà alle ore 19.00 alla Red Bull Arena di Salisburgo, con i padroni di casa che rappresenteranno un test quanto mai probante per i nerazzurri. Dopo la trasferta asiatica Nicolò Barella e compagni cercano conferme anche in Austria, confidando che gli infortuni delle ultime giornate lascino un po’ in pace la compagine milanese.

Il match tra RB Salisburgo e Inter sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (251) e in streaming su DAZN, SkyGO e NOW. Sarà visibile anche su ZONA DAZN (canale 214 di Sky).

CALENDARIO SALISBURGO-INTER OGGI

Mercoledì 9 agosto

Ore 19.00 Red Bull Salisburgo-Inter

PROGRAMMA SALISBURGO-INTER : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 1 (251)

Diretta streaming: DAZN, SkyGO e NOW

Foto: LaPresse