Salernitana-Udinese, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Per Salernitana e Udinese è già tempo di pensare alla seconda giornata della Serie A 2023-2024: dopo il debutto avvenuto nella giornata di ieri rispettivamente contro Roma e Juventus, le due squadre si sfideranno fra una settimana esatta, lunedì 28 agosto alle 18.30, per il turno numero due del nuovo campionato.

La Salernitana è reduce dal pari strappato per 2-2 all’Olimpico contro la Roma: i granata devono ringraziare Antonio Candreva, autore di una straordinaria doppietta in cui spicca il secondo gol, arrivato con una sensazionale conclusione a giro con il mancino. I campani sperano di recuperare alcuni elementi della propria rosa, falcidiata da numerosi infortuni, specie nel reparto difensivo, in questo avvio di stagione.

Ben diverso l’esito dell’esordio per l’Udinese di Andrea Sottil: la formazione friulana è stata schiantata nel debutto casalingo dalla Juventus per 3-0. Nonostante la netta sconfitta, rimane fiducia attorno alla squadra bianconera che, a meno di sviluppi clamorosi e inaspettati, potrà contare anche su Lazar Samardzic il quale, dopo la trattativa saltata a visite mediche completate con l’Inter, sembrerebbe dover rimanere a Udine anche per la stagione in corso.

La sfida tra Salernitana e Udinese, il cui via è programmato per le 18.30 di lunedì prossimo allo stadio Arechi di Salerno, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO SALERNITANA-UDINESE SERIE A 2023-2024

Lunedì 28 agosto:

Ore 18.30 Salernitana-Udinese – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA SALERNITANA-UDINESE SERIE A 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse