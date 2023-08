Rugby, Test Match: la Scozia mostra il suo vero volto contro la Francia

Si disputa questo weekend il secondo fine settimana delle Summer Nations Series e dopo la sfida tra Scozia e Italia i britannici tornano in campo contro la Francia sabato. E se con gli azzurri Gregor Townsend si è concentrato sugli esperimenti, la formazione scelta per affrontare i Bleus ha molto il sapore di quella che potrebbe essere titolare nella prossima Rugby World Cup che prenderà il via a settembre.

Per l’Italia un match interessante per vedere lo stato dell’arte della Francia, una delle avversarie inserite nel girone degli azzurri, che contro la Scozia avrà un primo impegno importante. La Scozia arriva dal successo contro l’Italia 25-13, ma soprattutto ritrova le sue stelle per questa seconda partita.

E per la Francia la linea arretrata della Scozia vede Blair Kinghorn a estremo, con Duhan van der Merwe e Darcy Graham alle ali, mentre Sione Tuipulotu e Huw Jones sono a centri, con il rientrante Finn Russell a mediano d’apertura in coppia con Ben White.

La mischia, invece, sarà composta da una terza linea formata dai flanker Matt Fagerson e Hamish Watson e dal numero 8 Jack Dempsey, con Richie Gray e Grant Gilchrist in seconda linea e i piloni Pierre Schoeman e Zander Fagerson in prima linea insieme al tallonatore Ewan Ashman. In panchina vi saranno Dave Cherry, Jamie Bhatti, WP Nel, Scott Cummings, Rory Darge, George Horne, Cameron Redpath e Ollie Smith.

Foto: Malcolm McKenzie/DPPI – LPS