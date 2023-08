Rugby, Test Match: Galles, il primo XV in vista della Rugby World Cup

Si disputa questo weekend il secondo fine settimana delle Summer Nations Series e dopo la sfida tra Scozia e Italia anche le altre big europee faranno il loro esordio. Test match molto importanti in questa estate, visto che sono gli ultimi prima della Rugby World Cup 2023 che inizierà a settembre in Francia. E Warren Gatland ha annunciato il primo XV del suo Galles, una formazione molto attesa.

I gallesi, infatti, sono reduci da un Sei Nazioni negativo, da un paio di anni di grande difficoltà e arriveranno alla Coppa del Mondo senza i favori dei pronostici. Inseriti nella pool C, i gallesi ai mondiali affronteranno Australia, Fiji, Georgia e Portogallo e rischiano seriamente di restare fuori dai playoff. E per prepararsi al meglio i britannici sabato a Cardiff affronteranno l’Inghilterra.

E Warren Gatland mescola decisamente le carte, con ben tre esordienti in campo dal primo minuto. Si tratta dei piloni del Cardiff Corey Domachowski e Keiron Assiratti, e il centro di Gloucester Max Llewellyn. In panchina altri due esordienti che potrebbero fare il loro debutto, cioè Taine Plumtree ed Henry Thomas.

Il Galles, dunque, scende in campo con Leigh Halfpenny, Louis Rees-Zammit, George North, Max Llewellyn, Rio Dyer, Sam Costelow e Gareth Davies nella trequarti e, partendo dalla prima linea, Corey Domachowski, Ryan Elias, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Will Rowlands, Christ Tshiunza, Jac Morgan e Aaron Wainwright in mischia. In panchina ci sono, infine, Elliot Dee, Nicky Smith, Henry Thomas, Ben Carter, Taine Plumtree, Tomos Williams, Dan Biggar e Mason Grady.

Foto: LPS