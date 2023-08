Calcio femminile, Italia fuori dai Mondiali…ma non dalle Olimpiadi! Perché e come può qualificarsi

La rocambolesca sconfitta odierna contro il Sudafrica ha eliminato le Azzurre di Milena Bertolini dai Campionati Mondiali 2023 di calcio femminile, tuttavia il sogno qualificazione olimpica per Parigi 2024 resta intatto. I due posti riservati all’Europa (oltre alla Francia padrona di casa) verranno messi in palio infatti durante la prossima UEFA Nations League.

Le finaliste della nuova competizione continentale saranno dunque sicure del ticket a cinque cerchi, ma in realtà potrebbe bastare anche meno per prendere parte ai Giochi. Insieme alla Francia, non vanno prese in considerazione per la corsa al pass anche Inghilterra, Scozia e Galles (Federazioni non riconosciute dal CIO), tutte impegnate nella Prima Divisione della Nations League.

Chiaramente, in base al piazzamento conclusivo di queste quattro squadre, si modificherà il risultato necessario per conquistare la qualificazione a Parigi 2024. Il formato della manifestazione è abbastanza semplice: 4 gironi da 4 squadre ciascuno (sfide andata e ritorno a partire da metà settembre), con le vincenti di ogni raggruppamento che accedono alle Final Four (semifinali e finali su partita secca a febbraio 2024).

L’Italia è stata inserita nel gruppo 4 e dovrà vedersela con Svezia (che ha appena inflitto un 5-0 a Bonansea e compagne), Spagna e Svizzera. Di seguito la composizione degli altri gironi: Inghilterra, Olanda, Belgio e Scozia nel primo; Francia, Norvegia, Austria e Portogallo nel secondo; Germania, Danimarca, Islanda e Galles nel terzo.

Foto: Lapresse