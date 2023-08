Rugby, Test Match: Irlanda-Italia, sfida proibitiva per gli azzurri. Esordio per Odogwu e Lamb

Secondo test match in preparazione alla Rugby World Cup 2023 per l’Italia di Kieran Crowley e domani sera gli azzurri affronteranno l’Irlanda a Dublino. Sfida dura contro una delle favorite per i Mondiali e il ct neozelandese rimescola le carte rispetto al ko di Edimburgo e lancerà due esordienti che avranno la chance di provare a conquistare un posto per la Francia.

I due nuovi esordienti nella formazione titolare sono gli oriundi Paolo Odogwu e Dino Lamb, con il primo schierato all’ala e il secondo in seconda linea. Tommaso Allan, invece, è stato spostato a estremo – spot in cui si aspetta il ritorno di Capuozzo – mentre Paolo Garbisi ritrova il suo posto all’apertura, affiancato da Stephen Varney. All’ala, con Odogwu, confermato Ioane, mentre i centri sono Menoncello e Brex. Nel pack, insieme a Lamb, torna in seconda linea Federico Ruzza, con Halafihi, Zuliani e Negri in terza linea, mentre Riccioni, Nicotera e Fischetti chiudono la prima linea.

L’Irlanda, invece, farà a meno di Jonathan Sexton, squalificato per tre giornate e che tornerà, dunque, disponibile per i Mondiali. E Andy Farrell punta a fare esperimenti, con tre esordienti – Ciaran Frawley, Calvin Nash e Tom Stewart – ma tutti dalla panchina, così come spazio per Jimmy O’Brien, alla sesta presenza, e per Joe McCarthy, due caps per lui sino a ora. Come vice Sexton viene scelto Jack Crowley.

IRLANDA – ITALIA

Irlanda: 15 Jimmy O’Brien, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw 12 Stuart McCloskey 11 Jacob Stockdale, 10 Jack Crowley, 9 Craig Casey, 8 Jack Conan, 7 Caelan Doris, 6 Ryan Baird, 5 Joe McCarthy, 4 Iain Henderson, 3 Tom O’Toole, 2 Rob Herring, 1 David Kilcoyne

A disposizione: 16 Tom Stewart, 17 Cian Healy, 18 Tadhg Furlong, 19 Tadhg Beirne, 20 Cian Prendergast, 21 Caolin Blade, 22 Ciaran Frawley, 23 Calvin Nash

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Paolo Odogwu, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Manuel Zuliani, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Dino Lamb, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Paolo Buonfiglio, 18 Simone Ferrari, 19 Niccolò Cannone, 20 Michele Lamaro, 21 Lorenzo Cannone, 22 Alessandro Fusco, 23 Lorenzo Pani

Foto: Federrugby via Getty Images